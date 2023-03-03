Южная Корея пока не приняла решение о поставках летального оружия на Украину

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея еще не решила, поставлять ли Украине летальное оружие, заявил премьер-министр Хан Дак Су в пятницу в интервью CNN.

"Будем ли мы оказывать какую-либо поддержку летальным оружием, мы еще не решили ", - сказал он.

"Не сейчас. Я думаю", - добавил южнокорейский премьер-министр.

Хан Дак Су отметил, что Сеул тем не менее оказывает поддержку Киеву другими способами.

"В этом году мы решили, что увеличим нашу поддержку на сумму $130 млн, и мы пытаемся поддержать их с точки зрения возможностей производства электроэнергии и так далее", - заявил он.

Говоря о взаимоотношениях с КНДР, южнокорейский премьер сообщил, что с приходом к власти президента Юн Сок Еля Южная Корея "уделяет большое внимание правильному наращиванию нашего потенциала сдерживания, но мы не прекращаем диалог".

Он также ясно дал понять, что Южная Корея не будет рассматривать возможность приобретения собственного ядерного оружия.

"Я не думаю, что сделать это - правильный способ для нас. Мы должны работать вместе с международным сообществом, включая нашего близкого союзника Соединенные Штаты", - заявил Хан Дак Су.

По его словам, Сеул намерен оказывать постоянное давление на Пхеньян с целью денуклеаризации.

"Мы хотели бы, чтобы Северная Корея знала, что развитие и усовершенствование ядерного потенциала не будет гарантировать мир и процветание в их стране, а также на Корейском полуострове и во всем мире", - заключил премьер-министр.