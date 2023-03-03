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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США намерено нанять 25 прокуроров, чьей задачей будет поиск американских компаний, нарушающих введенные против России санкции, пишет в пятницу The Wall Street Journal.

"Администрация Байдена расширяет кадровый состав специалистов, расследующих нарушения санкций и экспортных ограничений в отношении России", - сообщает издание, ссылаясь на слова высокопоставленных чиновников.

Газета уточняет, что так "США стремятся закрыть дыры в кампании по оказанию Западом экономического давления" на РФ.

По словам помощника генерального прокурора Мэтта Олсена, Минюст в этих целях нанимает 25 новых прокуроров в отдел контрразведки и экспортного контроля.

США Россия
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