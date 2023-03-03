Китай обвинил США в "неправомерном нападении" после обновления "черного списка"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая в пятницу обвинили США в "неправомерном нападении" на китайские компании после того, как крупнейшая в мире китайская компания BG1 и некоторые другие попали в "черный список" по торговле, сообщает Associated Press.

Глава МИД Китая Мао Нин заявила, что США выдумали оправдания, чтобы оказать давление на китайские компании.

Она призвала Вашингтон "отпустить идеологическую предвзятость и перестать злоупотреблять различными оправданиями, чтобы без причины подавлять китайские компании".

Ранее в пятницу сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена внесла в "черный список" 28 китайских организаций за предполагаемые нарушения санкций. Нарушения заключаются в поставках КНР различным странам технологий для ядерных и ракетных программ, а также в снабжении ряда китайских организаций технологиями наблюдения, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под определение "нарушения прав человека".