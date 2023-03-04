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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Шольц и Байден подтвердили готовность продолжать поддержку Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы продолжения оказания всесторонней, включая военную, помощи Украине, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность поддержания глобальной солидарности с украинским народом", - говорится в сообщении.

Они также подтвердили "прочность двухсторонних отношений между Соединенными Штатами и Германией", обменялись мнениями по другим глобальным вопросам, отмечается в сообщении.

Ранее в интервью телеканалу CNN представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что Байден и Шольц на встрече должны обсудить "военные потребности" Украины на весенне-летний период.

CNN пишет, комментируя встречу, что ее главной целью было согласование конкретных действий по Украине. По мнению телеканала, "во внешней политике Берлина в течение десятилетий в значительной степени доминировали пацифистские взгляды", поэтому "еще год назад было бы трудно представить, что Германия будет поставлять Украине такое оружие, как гаубицы, ракетные установки и танки".

Байден признал проблемы, с которыми столкнулся Шольц, и отметил в начале встречи: "Ты сделал шаг вперед, чтобы оказать важнейшую военную поддержку".

"Я знаю, это было нелегко, очень трудно для тебя", - цитирует Байдена CNN.

США Джо Байден
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