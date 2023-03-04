В Италии задержали сестру главаря мафии Маттео Мессины Денаро

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Итальянская полиция задержала сестру главаря сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, который скрывался от правосудия 30 лет и был взят под стражу в январе.

Задержание прошло в пятницу. Как сообщает The Guardian, Розалия Мессина Денаро хранила средства мафии и участвовала в передаче указаний брата другим участникам преступной организации, таким образом поддерживая его связь с подчиненными, когда он скрывался. Некоторые из записок были найдены при обыске в доме его сестры.

После ареста 60-летний Маттео Мессина Денаро был отправлен в особо охраняемую тюрьму Л"Акуила в центральной Италии. Он начал проходить курс химиотерапии.

Ранее он был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией - магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.

Кроме того, как сообщают западные СМИ, он имеет отношение к похищению 12-летнего Джузеппе Ди Маттео в 1993 году и его убийству в 1996 году. Мальчик был сыном Сантино Ди Маттео - бывшего члена мафии, решившего сотрудничать с властями.