Скончался глава мафиозного клана "Коза ностра"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро, арестованный в январе этого года, умер в больнице после продолжительной борьбы с раком, сообщает в понедельник The Guardian.

Смерть Денаро подтвердил мэр города Л'Акуила Пьерлуиджи Бьонди в соцсети. Именно в этом городе находится больница, в которой Денаро провел последние дни. По словам Бьонди, смерть Денаро "означает конец истории насилия и кровопролития".

Ожидается, что Денаро похоронят в семейном склепе рядом с его отцом, который также был главой одной из мафиозных группировок.

В пятницу стало известно, что Денаро впал в необратимую кому.

В январе этого года сотрудники правоохранительных органов итальянского города Палермо арестовали Денаро, который скрывался на протяжении 30 лет. Его признали виновным в многочисленных преступлениях, в том числе в причастности к убийству двух прокуроров, которые вели дела, связанные с мафией, в 1992 году. Его также осудили за взрывы в Риме, Флоренции и Милане 1993 года, в результате которых погибли 10 человек, и за помощь в организации похищения 12-летнего мальчика, отец которого собирался дать показания против мафии в суде.