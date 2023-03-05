Поезд сообщением "Бишкек-Самара" отправился в пункт назначения после ЧП в Казахстане

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сообщением "Бишкек-Самара", столкнувшийся в воскресенье с маневровым локомотивом на западе Казахстана, возобновил движение к пункту назначения, сообщила пресс-служба железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"5 марта в 16:55 со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд отправился до пункта назначения. На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в воскресенье около 10:30 на станции Берчугур Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда №317 сообщением "Бишкек-Самара". В результате произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 поезда, в котором находились более 200 человек - граждане Киргизии, РФ и Казахстана. В происшествии никто не пострадал.

Полиция проводит расследование по ч. 1 ст. 344 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта" УК Казахстана.