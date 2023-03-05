Поезд сообщением "Бишкек-Самара" сошел с рельсов на западе Казахстана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Актюбинской области (на западе Казахстана) в воскресенье сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением "Бишкек-Самара", сообщила пресс-служба МЧС республики.

"5 марта ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области, Шалкарский район, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда №317 сообщением "Бишкек-Самара", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МЧС, в поезде было более 200 человек - граждане Киргизии, РФ и Казахстана, работники железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ). "В госпитализации не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда", - отмечается в сообщении.

Как сказали в ведомстве, на место вылетел вертолет "Казавиаспаса", направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТ.

В пресс-службе добавили, что установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.