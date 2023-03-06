США готовят новые правила инвестиций в Китай

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готовит новую программу, которая может запретить инвестиции в некоторые отрасли Китая, пишет The Wall Street Journal.

Такая мера станет очередным шагом Штатов, нацеленным на сохранение технологических преимуществ в условиях растущей конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечается в статье.

Министерства финансов и торговли в представленных законодателям отчетах заявили, что рассматривают новую систему регулирования зарубежных инвестиций США в передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. В документах, с которыми ознакомилось WSJ, говорится, что администрация президента может запретить некоторые инвестиции, а также будет собирать информацию об остальных инвестициях. Конкретные технологические секторы в отчетах не указаны, однако в центре внимания будут те сферы, которые могут повысить военный потенциал.

По данным источников, новая программа будет охватывать частные и венчурные инвестиции в разработку передовых полупроводников, квантовые вычисления и некоторые формы искусственного интеллекта. Официальные лица США хотят помешать американским инвесторам предоставлять финансирование и опыт китайским компаниям, которые могли бы, например, повысить скорость и точность принятия Пекином решений в военной сфере.

Американское правительство уже давно тщательно следит за иностранными инвестициями в экономику Китая, в некоторых случаях запрещая их через межведомственную группу "Комитет по иностранным инвестициям в США". Однако правила, регулирующие американские инвестиции за рубежом, станут новым шагом в рамках более широких усилий администрации Байдена, направленных на то, чтобы помешать Китаю разрабатывать технологии, которые могут, по мнению властей США, представлять угрозу национальной безопасности. В прошлом году Штаты ввели новые ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для производства чипов, чтобы замедлить военное продвижение Китая, отмечает WSJ.

При этом представители администрации обращаются к близким союзникам из G7 для того, чтобы заручиться их поддержкой концепции ограничения инвестиций в Китай.

Одна из крупнейших в мире компаний венчурного капитала Sequoia Capital уже начала проверять новые инвестиции в китайские компании, занимающиеся полупроводниками или квантовыми вычислениями, готовясь к новым правилам США, сообщается в статье.