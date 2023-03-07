Что случилось этой ночью: вторник, 7 марта

Атака на Алеппо, неудачный пуск японской ракеты, турецкая оппозиция определилась с кандидатом выборов президента

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Блинкен и глава МИД Литвы подтвердили готовность продолжать давление на Россию. Они также осудили политику Китая.

- Сирийские СМИ сообщили об атаке Израиля на аэропорт Алеппо. Информация о пострадавших не поступала.

- Премьер Канады назначит спецпредставителя для оценки внешнего вмешательства в дела страны. Это связано с данными разведки, в которых говорилось о китайском вмешательстве в выборы в 2021 году

- Неудачей закончился запуск новой японской ракеты. По имеющимся данным, не включился двигатель второй ступени и на ракету был передан сигнал о самоуничтожении.

- Турецкая оппозиция определилась с кандидатом для участия в выборах президента. Им стал глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.