Блинкен и глава МИД Литвы подтвердили готовность продолжать давление на Россию

Они также осудили политику Китая

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - США и Литва будут продолжать оказывать Украине всемерную поддержку и ужесточать санкции против РФ, а также призывают к таким же действиям союзников и партнеров, заявили американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис по итогам встречи в Вашингтоне.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ландсбергис подтвердили непоколебимую поддержку Соединенными Штатами и Литвой Украины (...). Они обязались продолжать добиваться серьезных экономических издержек России посредством санкций (...), призывая союзников и партнеров делать то же самое", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

В документе отмечается, что Вашингтон и Вильнюс "обязались совместно работать над усилением сдерживания и обороны НАТО и укреплять партнерство НАТО с Украиной для продвижения ее евроатлантических устремлений".

Стороны заявили об "обеспокоенности продолжающимся экономическим давлением КНР на экономики партнеров и провокационными действиями, которые подрывают статус-кво в Тайваньском проливе".

Блинкен и Ландсбергис отметили важность участия США в качестве третьей стороны в рассмотрении дела в ВТО, возбужденного против Китая за "дискриминационную торговую практику в отношении Литвы".

Они добавили, что "будут стремиться укрепить прочное экономическое партнерство Литвы с Тайванем, поддерживать значимое участие Тайваня в международных форумах".

В 2021 году в связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Пекин принял решение о понижении уровня дипотношений с Вильнюсом до уровня поверенных в делах.

"Этот шаг вопиющим образом (...) нарушил политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая и стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - говорилось в заявлении МИД КНР.

В дальнейшем Пекин предпринял ряд шагов по ограничению торгово-экономических связей с Литвой.