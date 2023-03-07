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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Премьер Канады назначит спецпредставителя для оценки внешнего вмешательства в дела страны

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен назначить специального представителя, который займется изучением возможного внешнего вмешательства в демократические процессы в стране, сообщает Bloomberg.

"Я назначу независимого специалиста, который будет иметь широкий мандат и давать экспертные рекомендации по борьбе с вмешательством и укреплению нашей демократии", - заявил Трюдо журналистам вечером в понедельник.

Трюдо заявил, что проблема также будет изучена группой законодателей, которым разрешен доступ к сверхсекретным разведывательным данным.

"Поддержание доверия к нашему демократическому процессу на наших выборах, в наших институтах имеет первостепенное значение", - подчеркнул премьер.

В местных СМИ в последние недели сообщалось, что Трюдо получил данные разведки, в которых говорилось о китайском вмешательстве в выборы в стране в 2021 году, по итогам которых он сохранил власть.

Bloomberg отмечает, что оппозиция призвала премьера провести судебное расследование, но вместо этого он решил назначить специального следователя и передать дело в Комитет парламентариев по национальной безопасности и разведке.

По словам Трюдо, следователь может порекомендовать полный судебный пересмотр итогов выборов, и "мы выполним его рекомендацию".

В Пекине утверждают, что Китай не вмешивается в дела Канады и называют обвинения необоснованными.

Канада Китай
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