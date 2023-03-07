Глава МИД КНР заявил, что Отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран, не угрожают кому-либо, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

"Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран", - сказал китайский министр иностранных дел.

По его словам, отношения стратегического доверия и добрососедства между КНР и РФ являются образцом отношений между странами.

Цинь Ган отметил, что чем более нестабилен мир, тем насущнее становится вопрос об укреплении отношений между двумя странами. Они способствуют упрочнению глобального стратегического баланса и демократизации международных отношений, добавил глава МИД КНР.

В ответ на вопрос о том, будут ли Китай и Россия в двухсторонней торговле расширять практику взаиморасчетов в национальных валютах, Цинь Ган заявил, что валюта не должна становиться оружием шантажа и односторонних санкций. По его словам, следует использовать те валюты, которые безопасны и действуют эффективнее.

Цинь Ган выразил уверенность в неуклонном развитии и укреплении китайско-российских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством глав двух государств.