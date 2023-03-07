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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Пекине предрекли провал попыткам США собрать азиатский аналог НАТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам не удастся реализовать свои замыслы по формированию в Индо-Тихоокеанском регионе азиатской версии НАТО, заявил на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Индо-Тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов выставляет напоказ свободу и открытость, но на самом деле объединяет и вовлекает группы в различные закрытые и исключительные небольшие круги; в ней утверждается что США поддерживают региональную безопасность, но на самом деле они провоцируют конфронтацию и планирует сколотить "Азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", - сказал министр.

Он отметил, что Вашингтон, заявляя о том, что его политика в регионе способствует региональному процветанию, на самом деле хочет разрушить процесс региональной интеграции.

По его словам, Соединенные Штаты открыто заявляют, что формируют окружающую Китай стратегическую среду, "это точно раскрывает истинную цель Индо-Тихоокеанской стратегии по сдерживанию Китая".

Эта политика наносит ущерб долгосрочным интересам стран региона, и ее цели неосуществимы, подчеркнул Цинь Ган.

Китай МИД Цинь Ган США НАТО АТР
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