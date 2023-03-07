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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Заработала обновленная Шенгенская информационная система

Заработала обновленная Шенгенская информационная система
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник о вступлении в действие модернизированной Шенгенской информационной системы (SIS).

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, SIS является "крупнейшей системой обмена информацией для обеспечения безопасности и пограничного контроля в Европе".

Она предоставляет информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах; гражданах третьих стран, не имеющих законного права оставаться на территории ЕС; а также об утерянных или украденных вещах (например, автомобилях, огнестрельном оружии, лодках и документах, удостоверяющих личность).

"Обновленная SIS является основой самой передовой системы пограничного контроля в мире, которую мы строим. Вместе с системой въезда/выезда (EES) и европейской системой информации и авторизации поездок (ETIAS) SIS станет частью архитектуры взаимодействия (по охране границ)", - говорится в сообщении ЕК.

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Расширенные возможности SIS включают новые категории информации, в том числе дополнительные биометрические данные, сведения о ДНК пропавших без вести лиц, а также дополнительные инструменты для борьбы с преступностью и терроризмом, отмечается в документе.

Обновление Шенгенской информационной системы, указывают в ЕК, позволит эффективно предупреждать о необходимости защиты уязвимых лиц и выявлять нелегальную миграцию. Такая модернизация, объясняют в Брюсселе, направлена на "предоставление национальным властям более полной и достоверной информации для повышения безопасности и улучшения пограничного контроля в Европе".

Европол и национальные иммиграционные власти теперь имеют доступ ко всем категориям предупреждений, появляющихся в SIS. Доступ к SIS был предоставлен оперативным группам Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

В ЕК подчеркивают, что "SIS предъявляет строгие требования к качеству и защите данных".

На сегодняшний день обновленная SIS действует в 30 странах Европы (26 государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Летом 2023 года к системе подключится член Евросоюза Кипр.

ЕС
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