РСТ сообщил об улучшении ситуации с выдачей шенгенских виз в России

После Нового года сократился поток желающих и стало меньше отказов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Получать шенгенские визы российским туристам после Нового года стало проще, так как сократился поток желающих и стало заметно меньше отказов, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

В сентябре Еврокомиссия приостановила действие соглашения между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме. В результате выросли консульский сбор и сроки оформления, увеличился список документов, а также значительно сократилась доля выдаваемых многократных виз.

"Осенью, сразу после изменения визового режима, было очень много желающих оформить визы впрок. Из-за ажиотажного спроса образовались огромные очередь в консульства, визу можно было ждать до полугода. Туристы получали много отказов. Сейчас ситуация с оформлением виз в Европу стала спокойнее: шенгенские визы выдают, сократились сроки рассмотрения: иногда визы можно получить и за полторы недели", - отметили в РСТ.

По информации туркомпаний, консульства стали тщательнее проверять документы россиян, а к требуемому списку добавилась выписка из банка с движением средств за три месяца.

"Записаться на подачу документов стало легче, особенно в консульствах Венгрии и Греции, которые в основном выдают однократные визы на сроки поездки. Проще стало с записью и в консульствах Испании и Италии", - отмечают в РСТ.

Как подчеркивают туроператоры, сложнее всего записаться в визовый центр Франции.

"Мест выделяют очень мало, иногда записи приходится ждать месяц-два. Зато Франция не теряет статуса самого лояльного европейского государства - если повезет, могут открыть мультивизу на 5 лет", - говорится в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что компании-посредники используют ботов для записи на подачу документов в консульства европейских стран с тем, чтобы потом продавать временные слоты желающим оформить визы.