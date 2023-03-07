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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В ЦПВС подтвердили, что истребители Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Израильские истребители F-16 атаковали аэропорт Алеппо в Сирии, повреждены влетно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"7 марта с 02:02 до 02:13 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по международному аэропорту "Эн-Найраб" в городе Алеппо", - сказал он.

По словам Гуринова, "повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор".

"Работа аэропорта временно приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется", - подчеркнул он.

Ранее об атаке израильских истребителей сообщали сирийские СМИ.

Россия Сирия Израиль Алеппо
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