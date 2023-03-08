Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В Южной Корее грузовик въехал в группу людей

Погибли три человека, пятеро серьезно пострадали

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Южной Корее в уезде Сунчхан грузовик въехал в группу людей на парковке перед зданием сельскохозяйственного кооператива, погибли три человека, сообщает в среду агентство Yonhap.

Пострадали 17 человек, из них пятеро получили серьезные травмы.

Спасатели допускают рост числа жертв аварии, так как большинство пострадавших - пожилые люди.

Полиция устанавливает причину ЧП. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров

Что случилось этой ночью: среда, 8 марта

Спикер палаты представителей США намерен встретиться с главой тайваньской администрации

Блинкен заявил, что в госдепартаменте США сменится пресс-секретарь

Блинкен заявил, что в госдепартаменте США сменится пресс-секретарь

Полиция начала разгон митинга в центре Тбилиси

Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Die Zeit сообщила, что исполнители диверсии на "Северных потоках" были связаны с Украиной

Что произошло за день: вторник, 7 марта

NYT сообщила о возможной причастности проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках"

NYT сообщила о возможной причастности проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках"

Европа заместила дизтопливо из РФ его импортом из Саудовской Аравии, Китая и Индии

Европа заместила дизтопливо из РФ его импортом из Саудовской Аравии, Китая и Индии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });