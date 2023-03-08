В Южной Корее грузовик въехал в группу людей

Погибли три человека, пятеро серьезно пострадали

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Южной Корее в уезде Сунчхан грузовик въехал в группу людей на парковке перед зданием сельскохозяйственного кооператива, погибли три человека, сообщает в среду агентство Yonhap.

Пострадали 17 человек, из них пятеро получили серьезные травмы.

Спасатели допускают рост числа жертв аварии, так как большинство пострадавших - пожилые люди.

Полиция устанавливает причину ЧП. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.