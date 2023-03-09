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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Резервисты ВМС Израиля в знак протеста заблокировали движение в порту Хайфы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Резервисты ВМС Израиля, выступающие против запланированной правительством юридической реформы, заблокировали морское движение в порту Хайфы, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

"Мы решили нарушить операции в порту Хайфы, чтобы призвать израильское правительство остановить неконтролируемое плавание, в результате которого Государство Израиль сядет на мель", - говорится в заявлении протестной группы "Братья по оружию", представляющей солдат и офицеров запаса.

Блокировка работы порта Хайфы происходит в рамках "дня сопротивления", который проходит в стране в четверг. В разных городах Израиля уже начались демонстрации, временные забастовки на рабочих местах, блокировка улиц и магистралей и сбои в работе общественного транспорта. Самые крупные протесты проходят в Тель-Авиве и в Иерусалиме.

Запланированные протесты повлияли на визит в страну министра обороны США Ллойда Остина. Изначально он должен был прибыть в Израиль в среду, однако ему пришлось перенести визит на четверг. Он проведет встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в головном офисе израильского концерна Israel Aerospace Industries, который фактически находится в аэропорту "Бен Гурион".

В последние недели в стране регулярно проходят масштабные манифестации. Люди выражают протест против юридической реформы, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.

Израиль
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