Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел попал в больницу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел оказался в больнице после падения в одном из отелей накануне вечером, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя сенатора Дуга Андреса.

Инцидент произошел, когда Макконнел присутствовал на частном ужине в одном из отелей в Вашингтоне. Подробности представитель политика не сообщил, также неизвестно, как долго он будет отсутствовать в Сенате.

Ранее у Макконнела уже были подобные проблемы со здоровьем, в 2019 году он упал в своем доме, сломав плечо. Несколько недель после операции он восстанавливался дома и работал в удаленном режиме.

Макконнелу 81 год, он впервые избрался в Сенат в 1984 году.