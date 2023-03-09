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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел попал в больницу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнел оказался в больнице после падения в одном из отелей накануне вечером, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя сенатора Дуга Андреса.

Инцидент произошел, когда Макконнел присутствовал на частном ужине в одном из отелей в Вашингтоне. Подробности представитель политика не сообщил, также неизвестно, как долго он будет отсутствовать в Сенате.

Ранее у Макконнела уже были подобные проблемы со здоровьем, в 2019 году он упал в своем доме, сломав плечо. Несколько недель после операции он восстанавливался дома и работал в удаленном режиме.

Макконнелу 81 год, он впервые избрался в Сенат в 1984 году.

США Сенат США Митч Макконнел
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