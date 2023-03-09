JD.com в IV квартале вернулся на прибыльный уровень

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года на фоне роста продаж, а также сокращения расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 3 млрд юаней ($431,5 млн) по сравнению с чистым убытком в 5,2 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль в расчете на американскую депозитарную расписку (ADR) выросла до 4,81 юаня ($0,7) с 2,21 юаня годом ранее.

Выручка выросла на 7,1% и достигла 295,4 млрд юаней. В том числе доход от оказания услуг подскочил на 40,3% - до 57,8 млрд юаней, от продажи товаров увеличился на 1,2% и составил 237,6 млрд юаней.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в расчете на ADR на уровне $0,51 при выручке в 296,4 млрд юаней. Респонденты Refinitiv оценивали выручку в $296,17 млрд.

Операционная прибыль компании в прошедшем квартале составила 4,8 млрд юаней против убытка в 0,4 млрд юаней годом ранее.

JD.com зафиксировала доход от инвестиций на сумму 113 млн юаней по сравнению с потерями в размере 4,3 млрд юаней в четвертом квартале 2021 года.

ADR JD.com дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг.

Котировки акций ритейлера по итогам торгов в Гонконге выросли на 0,6%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последний год рыночная стоимость компании упала на 24,5%, в то время как гонконгский фондовый индекс Hang Seng потерял всего 4,6%.