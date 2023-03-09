Основатели INSTEX приняли решение о ликвидации этой структуры

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Учредители Евротройки (Великобритания, Франция и Германия) в четверг приняли решение о ликвидации INSTEX - структуры, помогающей поддерживать торговые отношения Европы с Ираном, минуя санкции США.

" Великобритания, Франция, Германия, а также Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция и решили прекратить деятельность INSTEX", - говорится в заявлении Евротройки, опубликованном на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что в рамках INSTEX Иран согласился на единственную сделку в 2020 году, когда из Европы им доставили медицинские товары. После этого Иран намеренно блокировал предлагаемые сделки со стороны Великобритании, Норвегии и европейских экспортеров, отмечается в сообщении.

"В свете постоянного отказа от взаимодействия с компанией, владельцы INSTEX сделали свои выводы", - сообщает Евротройка.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Лондон, Париж и Берлин считали, что американские санкции наносят ущерб СВПД, и при помощи INSTEX хотели удержать Иран в рамках СВПД. INSTEX не использовал в транзакциях доллары США и межбанковскую систему SWIFT, которая с 2018 года ограничила доступ к иранским банкам, соблюдая американские санкции.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.