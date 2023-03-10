Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта
Стрельба в Гамбурге, протесты в Тбилиси, переизбрание Си Цзиньпина
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Гамбурге произошла стрельба. Убито не менее шести человек, злоумышленник, вероятно, тоже погиб.
- Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства. Протестующие в Тбилиси объявили о проведении новой акции в пятницу.
- МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных участников акций протеста. Ранее было задержано 133 участника митинга.
- Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию. Он добавил, что страны предприняли беспрецедентные шаги в ответ на обеспокоенность Турции.
- Си Цзиньпин переизбран председателем КНР. Решение было принято депутатами ВСНП единогласно.
- Американские сенаторы предложили запретить импорт урана из России. Инициатором выступил республиканец Джон Баррассо.