Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта

Стрельба в Гамбурге, протесты в Тбилиси, переизбрание Си Цзиньпина

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Гамбурге произошла стрельба. Убито не менее шести человек, злоумышленник, вероятно, тоже погиб.

- Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства. Протестующие в Тбилиси объявили о проведении новой акции в пятницу.

- МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных участников акций протеста. Ранее было задержано 133 участника митинга.

- Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию. Он добавил, что страны предприняли беспрецедентные шаги в ответ на обеспокоенность Турции.

- Си Цзиньпин переизбран председателем КНР. Решение было принято депутатами ВСНП единогласно.

- Американские сенаторы предложили запретить импорт урана из России. Инициатором выступил республиканец Джон Баррассо.