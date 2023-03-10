Байден и Трюдо обсудят в Оттаве модернизацию NORAD и поддержку Украины

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 23-24 марта посетит Оттаву, где обсудит с премьером Канады Джастином Трюдо вопросы общей безопасности и оборонного сотрудничества, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В ходе визита президент Байден встретится с премьер-министром Трюдо, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), укрепление устойчивости цепочки поставок", - говорится в сообщении Жан-Пьер на сайте Белого дома.

Байден намерен подтвердить приверженность США американо-канадскому партнерству, "способствовать обеспечению общей безопасности, общему процветанию и общим ценностям", отметила она. Кроме того, лидеры двух стран, как уточняется, обсудят меры по борьбе с изменением климата, ускорение перехода к чистой энергии и совместную работу над региональными проблемами.

Американский президент и канадский премьер обсудят также текущие усилия по поддержке Киева и "противодействие негативным последствиям" ситуации на Украине для остального мира.

Наконец, ожидается, что глава Белого дома обратится к канадскому парламенту, чтобы подчеркнуть важность отношений Соединенных Штатов и Канады.