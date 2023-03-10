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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

ЕС призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз осуждает произошедшую минувшей ночью террористическую атаку в центре Тель-Авива, ответственность за которую взяло на себя движение ХАМАС, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Этот бессмысленный поступок еще раз демонстрирует, насколько важно остановить цикл насилия и добиться деэскалации ситуации. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не реагировать на подобные провокации", - говорится в опубликованном в Брюсселе в пятницу заявлении.

Ранее сообщалось об операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Наалине на Западном берегу реки Иордан, откуда прибыл устроивший накануне стрельбу в Тель-Авиве палестинец.

Израильская газета The Jerusalem Post писала, что солдаты, сотрудники службы безопасности и пограничная полиция вошли в поселение Наалин в регионе Ефраим "в ответ на нападение, совершенное в четверг вечером, в результате которого три человека оказались в критическом состоянии".

По данным израильских СМИ, стрелявшим оказался 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из Наалина, который дважды отбывал тюремный срок в Израиле. По словам представителей правоохранительных органов, он был застрелен на месте происшествия.

Газета The Times of Israel уточнила, что один из трех пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве сейчас находится в стабильно-тяжелом состоянии после проведенной операции. Состояние двух других пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

ЕС Израиль Палестина
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