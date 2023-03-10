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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В Бельгии проходит забастовка работников государственного сектора

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - По всей Бельгии проходит забастовка работников государственного сектора, сообщает в пятницу Associated Press.

"Общенациональная забастовка работников бельгийского государственного сектора замедляет движение транспорта в час пик и отрицательно влияет на все сферы жизни: от сбора мусора до ухода за детьми", - сообщает агентство.

Также отмечается, что во многих частях страны парализовано железнодорожное сообщение, а автобусы и метро в Брюсселе и вокруг города курсируют по сокращенному графику.

"Ни одно ведомство не смогло избежать сокращений персонала, введенных властями. Поэтому мы бьем тревогу. Потому что у всех должен быть сильный государственный сектор", - заявили в профсоюзе ACOD, мотивируя акцию протеста.

Бельгийские СМИ отмечают, что пятничная забастовка является частью более широкой акции протеста профсоюзов на этой неделе против недофинансирования и нехватки персонала в государственном секторе, например, в сфере здравоохранения и образования.

Бельгия
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