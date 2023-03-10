Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS, заявил в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, слова которого приводят норвежские СМИ.

По его словам, Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО и "Норвегия поможет тем, что есть".

Также Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Министр также напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в минувшем ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн, причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.

В декабре стало известно, что США вместе с союзниками по НАТО ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке о перемещении NASAMS на Украину. По словам гендиректора компании-производителя Raytheon Co. Грега Хейса, задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев должны будут взамен отправить на Ближний Восток новые NASAMS.