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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS, заявил в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, слова которого приводят норвежские СМИ.

По его словам, Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО и "Норвегия поможет тем, что есть".

Также Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Министр также напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в минувшем ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн, причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.

В декабре стало известно, что США вместе с союзниками по НАТО ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке о перемещении NASAMS на Украину. По словам гендиректора компании-производителя Raytheon Co. Грега Хейса, задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев должны будут взамен отправить на Ближний Восток новые NASAMS.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

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