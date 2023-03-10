Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Канадские власти решили ввести запрет на импорт алюминия и стальной продукции из России, сообщил Минфин Канады со ссылкой на решение вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

В Минфине отметили, что таким образом Оттава на фоне ситуации вокруг Украины ограничивает поступление доходов в бюджет России.

В ведомстве уточнили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В Минфине напомнили, что в 2021 году Канада импортировала алюминия из России на сумму $45 млн, а российской стальной продукции - на $213 млн.