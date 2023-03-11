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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана из-за пролета военного самолета вдоль границы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в субботу был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи границ.

"11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, непрерывно летал вдоль азербайджано-иранской государственной границы в направлении от Зангиланского района до Билясуварского района и обратно с 09:44 до 10:26. Самолет пролетал на расстоянии 3-5 км от государственной границы, а в некоторых случаях и над государственной границей", - говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

Ведомства отмечают, что подобное приближение военного самолета Ирана к госгранице Азербайджана и пролет над ее линией угрожает безопасности гражданской авиации и ухудшает отношения между двумя странами.

В совместном заявлении министерств подчеркивается, что полет военного самолета "является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану".

"Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем, - подчеркнули в ведомствах. - 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД и ему вручена соответствующая нота протеста".

Иран Азербайджан
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