Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

В Белоруссии заявили о необходимости основы рынков газа и электроэнергии Союзного государства

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Формирование принципов работы объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства являются важнейшей задачей для российских и белорусских энергетиков, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Сейчас у нас задача - формирование принципов по объединенному рынку газа Союзного государства. И это уже будет правовой основой и дальнейшим толчком в выстраивании работы на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства", - сказал Каранкевич в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он отметил плотное сотрудничество Москвы и Минска в энергетической сфере. По его словам, результатами этой работы стали полное выполнение союзной программы по атомной энергетике, подписание межправительственного соглашения по транспортировке радиоактивных материалов и обращению с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, а также подписание документа по установлению цен на природный газ на 2023-2025 годы. Согласно нему, цены для Белоруссии будут формироваться в российских рублях, исходя из условий 2022 года.

Каранкевич также выразил надежду на сближение условий хозяйствующих субъектов двух стран в ближайшее время. "Мы ставим себе задачу эти принципы проговорить, обсудить и вынести на рассмотрение в первую очередь глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - пояснил он.

Белоруссия Каранкевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Президент Швейцарии считает недопустимым использование швейцарского оружия в конфликтах

Что произошло за день: воскресенье, 12 марта

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

На митинге в Кишиневе потребовали отставки президента Молдавии

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 марта

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Что произошло за день: суббота, 11 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });