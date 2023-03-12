В Белоруссии заявили о необходимости основы рынков газа и электроэнергии Союзного государства

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Формирование принципов работы объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства являются важнейшей задачей для российских и белорусских энергетиков, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Сейчас у нас задача - формирование принципов по объединенному рынку газа Союзного государства. И это уже будет правовой основой и дальнейшим толчком в выстраивании работы на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства", - сказал Каранкевич в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он отметил плотное сотрудничество Москвы и Минска в энергетической сфере. По его словам, результатами этой работы стали полное выполнение союзной программы по атомной энергетике, подписание межправительственного соглашения по транспортировке радиоактивных материалов и обращению с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, а также подписание документа по установлению цен на природный газ на 2023-2025 годы. Согласно нему, цены для Белоруссии будут формироваться в российских рублях, исходя из условий 2022 года.

Каранкевич также выразил надежду на сближение условий хозяйствующих субъектов двух стран в ближайшее время. "Мы ставим себе задачу эти принципы проговорить, обсудить и вынести на рассмотрение в первую очередь глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - пояснил он.