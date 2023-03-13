Ке Хюи Куан получил "Оскар" за лучшую мужскую второго плана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Награду Американской академии киноискусств в номинации "Лучший актер второго плана" получил Ке Хюи Куан за роль в фильме "Всё везде и сразу". Эта же роль уже принесла ему "Золотой глобус" а также премии Сатурн и Гильдии киноактеров США. Об этом объявлено на проходящей Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

Другими номинантами на данную награду были Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро"), Джадд Херш ("Фабельманы"), Барри Кеоган ("Банши Инишерина") и Брендан Глисон (также сыгравший в фильме "Банши Инишерина").

Ке Хюи Куан сыграл мужа главной героини Эвелин, получившей способность перемещаться в параллельных вселенных.