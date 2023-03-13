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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Президент Казахстана поручил усилить духовное и религиозное воспитание молодежи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководителям регионов усилить работу в сфере духовного и религиозного воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии", - сказал он на совещании с акимами и руководителями госорганов.

Президент также высказался о важности сохранения межэтнического согласия в стране.

"Укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества", - подчеркнул Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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