Токаев призвал не ставить памятники советским деятелям с придуманными биографиями

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал республиканскую комиссию по ономастике не разрешать установку памятникам личностям, известным только в одном регионе, или советским деятелям с мифологизированными биографиями. Он сказал это на совещании с акимами и руководителями госорганов.

"В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания", - заявил президент.

Кроме того, по его словам, "продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях".

"Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", - отметил Токаев.

Президент на этом же совещании высказался о важности сохранения межэтнического согласия в стране.