Грузия экстрадировала в США россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Грузии сообщила об экстрадиции в США гражданина РФ, подозреваемого в киберпреступлениях и разыскиваемого ФБР.

В сообщении говорится, что "в ходе проведенного в США расследования установлено, что гражданин РФ в 2016-2019 годах, используя им же созданный компьютерный вирус, присвоил необходимые данные для проникновения в компьютерную систему пострадавших, включая проживающих во Флориде лиц".

Как отмечают в прокуратуре, подозреваемый "с использованием интернет-платформы продавал полученные им данные и сам компьютерный вирус другим лицам".

"В результате указанных действий обвиняемый получил доход в размере около 1 миллиона лари (более 387 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, разыскиваемое лицо было задержано сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в городе Кобулети.

"На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом, после чего гражданин Российской Федерации был передан представителям компетентных органов США", - сказано в сообщении.