Азербайджан намерен увеличить пропускную способность газопроводов из-за роста спроса в ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планирует расширять пропускную способность газопроводов в связи с растущим спросом на газ в европейских странах.

"В связи с растущим спросом в Европе на природный газ из новых источников, мы планируем расширить пропускную способность наших трубопроводов. Планируется расширить пропускную способность TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, пропускную способность ТАР - с 10 млрд до 20 млрд кубометров", - сказал Алиев в понедельник в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Президент отметил, что после начала украинского конфликта Азербайджан получил запросы от более чем десяти европейских стран на поставку газа или на увеличение существующих объемов поставок. "Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа", - подчеркнул он.

По его словам, менее года назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.