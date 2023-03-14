Казахстан намерен в апреле экспортировать в Германию еще 20 тыс. тонн нефти

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Казахстан планирует экспортировать в Германию в апреле еще 20 тыс. тонн нефти, по итогам 2023 года объем экспортированной нефти составит 300 тыс. тонн, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"В марте отправим вторую половину (20 тыс. тонн нефти - ИФ-К). Первая партия нефти (по итогам 2023 года - ИФ-К) 300 тыс. тонн из расчета 20 тыс. тонн в месяц", - сказал Акчулаков журналистам во вторник.

На уточняющий вопрос о том, будет ли отправлено в апреле еще 20 тыс. тонн нефти, министр ответил: "По плану так, да".

Он добавил, что Казахстан может экспортировать в Германию до 1,2 млн тонн нефти в год.

"По "Дружбе" 1,2 млн тонн - это же индикативный (объем - ИФ-К), первая партия - 300 тыс. договаривались вообще. До 1,2 млн тонн или 1,5 млн тонн можно, но это нужны договоренности, есть коммерческие нюансы", - добавил он.

Казахстанская компания "КазТрансОйл" в феврале обеспечила поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тыс. тонн. Компания заявляла, что хочет в 2023 году осуществить транспортировку 1,2 млн тонн нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти". В "КазТрансОйл" уточняли, что компания имеет техническую возможность транспортировать 300 тыс. тонн в Германию уже в I квартале 2023 года.

Как сообщалось, европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Россия одобрила заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.