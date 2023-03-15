Изменение Конституции Узбекистана позволит Мирзиёеву снова избраться президентом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Законопроект об изменении Конституции Узбекистана содержит поправку об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Когда будет принята новая Конституция, действующий глава государства Шавкат Мирзиёев получит право снова выдвинуться на президентские выборы.

Проект конституционного закона, принятый обеими палатами парламента Узбекистана, обнародован 15 марта. В новую редакцию Основного закона предлагается включить еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками Конституция обновится на 65%.

Статья 106 нового Основного гласит, что "одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд". Срок полномочий президента страны предлагается продлить с пяти до семи лет.

В законопроекте также сказано, что его положения, "изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу настоящего конституционного закона".

"Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного Закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного Закона", - говорится в тексте проекта новой редакции конституции.

Мирзиёев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, после смерти первого президента страны Ислама Каримова. В октябре 2021 года на очередных выборах Мирзиёев набрал 80,12%. В декабре 2021 года он предложил изменить Конституцию Узбекистана. Сообщалось, что предложения об изменениях поступали от граждан страны.

Отсутствие в первоначальной редакции новой Конституции статуса независимости Каракалпакстана стало поводом для беспорядков в начале июля 2022 года. Тогда, по официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого конституционный законопроект был изменен и статус Каракалпакстана было решено сохранить.

В начале октября Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. В соответствии с законом "О референдуме", голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента о референдуме.

Парламент назначил референдум по Конституции на 30 апреля. 13 марта Конституционный суд страны признал законным такое решение. Конституционный закон вступает в силу со дня официального объявления результатов референдума Центризбиркомом.