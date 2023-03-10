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Парламентарии Узбекистана предложили провести референдум по новой Конституции 30 апреля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в пятницу предложила провести референдум по новой Конституции 30 апреля.

"Депутаты поддержали вопрос об установлении даты референдума по проекту конституционного закона на 30 апреля 2023 года и получении заключения Конституционного суда Республики Узбекистан на решение Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента - ИФ) о проведении референдума", - сообщает пресс-служба нижней палаты.

Как сообщалось, накануне депутаты одобрили предложение о принятия законопроекта в качестве Конституции в новой редакции, а не "о внесении изменений и дополнений в Конституцию". Это обосновывалось тем, что в действующую Конституцию планируется внести 27 новых статей, общее их число увеличивается со 128 до 155. Также рассматривается возможность перехода от пропорциональной избирательной системы к смешанной модели.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник провел консультации с представителями обеих палат парламента и руководством Верховного суда по итоговой редакции законопроекта об изменениях в Конституцию.

В ходе консультаций отмечалось, что депутаты внимательно изучили более чем 200 тыс. предложений, направленных общественностью, при этом был учтен международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты из различных сфер. По итогам продолжавшегося несколько месяцев изучения подготовлена итоговая редакция проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики.

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Сообщалось, что данный законопроект будет отдельно рассмотрен Конституционным судом, который даст свое заключение.

В декабре 2021 года Мирзиеев выступил с инициативой изменить Конституцию страны. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В нем, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В нём также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе.

Между тем, в законопроекте отсутствовал статус независимости Каракалпакстана (автономия в составе Узбекистана), что стало поводом для беспорядков в начале июля 2022 года. Тогда, по официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого парламент страны решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Узбекиста
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