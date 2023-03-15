Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Полмиллиона лондонцев выйдут на забастовку с требованием повышения зарплат

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Не менее полумиллиона преподавателей, врачей и госслужащих в Лондоне намерены в среду принять участие в забастовке с требованием повышения заработной платы и из-за разногласий по поводу пенсионной реформы, сообщает Bloomberg.

Транспортники Лондона предупредили, что будет парализована работа метрополитена, поскольку к забастовке присоединились машинисты и работники станций. Кроме того, закрыты школы, со значительными ограничениями работают медучреждения.

Ожидается, что участники акции протеста пройдут шествием в районе Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, и близ здания парламента.

Протесты пройдут в день, когда министр финансов Великобритании Джереми Хант выступит в парламенте с ежегодным докладом по бюджету.

В начале февраля в Великобритании состоялась самая крупная акция протеста в стране за последние 10 лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек. На улицы вышли железнодорожники, тысячи госслужащих, школьных учителей и преподавателей университетов.

Великобритания Лондон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря

Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря

Что случилось этой ночью: среда, 15 марта

Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

США сообщили о столкновении своего дрона с российским Су-27 над Черным морем

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });