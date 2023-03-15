Экономике Германии предсказали сокращение на 0,1% в 2023 г. и рост на 1,7% в 2024 г.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германию ждет небольшая рецессия в 2023 году и активное восстановление экономики в 2024 году, прогнозирует Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo).

Германский ВВП сократится на 0,1% в текущем году и вырастет на 1,7% в следующем, говорится в прогнозе института.

Самые большие проблемы в 2023 году на фоне высокой инфляции испытают отрасли, зависящие от потребительских настроений. Тем временем активность в промышленном секторе и рост зарплат окажут поддержку экономике страны, полагают эксперты.

"Начиная с середины года увеличение реальных зарплат поддержит германскую экономику", - сказал глава отдела прогнозов Ifo Тимо Волльмерхойзер.

Институт ожидает замедления инфляции в 2024 году до 2,2%. Тем временем в феврале потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 9,3% в годовом выражении.