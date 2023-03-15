Полиция Австрии предупредила об угрозе терактов в религиозных местах Вены

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полиция Австрии предупредила об угрозе нападения исламистов на места культа в Вене, в городе усилена безопасность, сообщает Associated Press.

"Зафиксирована угроза нападения на церкви. В качестве меры предосторожности некоторые места взяты под охрану полиции", - говорится в заявлении австрийской полицейской службы.

Меры предосторожности коснулись не только церквей, но и религиозных мест поклонения других конфессий, отмечает агентство.