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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

США допустили присутствие на Тихом океане трех универсальных оперативных групп

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Командование США желает создать на Тихом океане три многодоменные оперативные группы, которые будут способны вести одновременно операции в пяти различных средах – на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, заявил начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвиль.

"Я могу представить три таких группы на Тихом океане (...) У нас есть одна такая в Европе, и может быть, будет одна в зоне с особой обстановкой, куда она может отправиться при необходимости. Вот как я думаю, будет выглядеть ситуацию с пятью группами", - приводит его слова Defense news.

Он заверил, что такие группы будут отличаться маневренностью и высокой боеспособностью, и их можно будет легко перебросить в нужную точку.

Многодоменные оперативные группы (Multi-Domain Task Force, MDTF) представляют собой развитие концепции об интеграции всех видов вооруженных сил США, они должны быть маневренными, способными синхронизировать использование различного высокоточного оружия против неприятеля. Задачи MDTF – прорвать позиции врага, которые ограничивают и воспрещают доступ и манёвр для сил США в районе боевых действий.

Впервые американское командование развернуло такую группу в 2018 году в штате Вашингтон в сфере ответственности Индо-Тихоокеанского командования. В 2021 году MDTF сформировали в ФРГ, в 2022 году – на Гавайских островах.

Defense news уточняет, что планы на три MDTF в Тихом океане отражают усиление внимания армии США к этому региону, поскольку командование расценивает КНР в качестве главной стратегической угрозы. При этом американские эксперты полагают, что Китай достигнет паритета с США в плане военной мощи к 2040 году.

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