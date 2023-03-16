Казахстан транспортирует 250 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан в этом году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Казахстанская компания "КазТрансОйл" (КТО) планирует в 2023 году осуществить транзит 250 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, сообщила пресс-служба КТО.

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным министерством энергетики Казахстана, АО "КазТрансОйл" в марте планирует транспортировать 25 тыс. тонн российской нефти через территорию страны в Узбекистан по маршруту "Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны)", - говорится в сообщении КТО, распространенном в четверг.

"В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Республику Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тыс. тонн", - отметили в компании.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.