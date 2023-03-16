Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Казахстан транспортирует 250 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан в этом году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Казахстанская компания "КазТрансОйл" (КТО) планирует в 2023 году осуществить транзит 250 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, сообщила пресс-служба КТО.

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным министерством энергетики Казахстана, АО "КазТрансОйл" в марте планирует транспортировать 25 тыс. тонн российской нефти через территорию страны в Узбекистан по маршруту "Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны)", - говорится в сообщении КТО, распространенном в четверг.

"В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Республику Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тыс. тонн", - отметили в компании.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

Казахстан Узбекистан КазТрансОйл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Армении остались жить около 110 тысяч релокантов из России

Федрезерв предоставит банковской системе США до $2 трлн ликвидности

Федрезерв предоставит банковской системе США до $2 трлн ликвидности

VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома"

Brent подорожала до $74,6 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 16 марта

Госдеп США заявил, что РФ юридически по-прежнему обязана соблюдать ДСНВ

Госдеп США заявил, что РФ юридически по-прежнему обязана соблюдать ДСНВ

В Аравийском море стартует активный этап военных учений РФ, Китая и Ирана

В Аравийском море стартует активный этап военных учений РФ, Китая и Ирана

Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом

МВД Франции насчитало менее 500 тыс. участников митингов против пенсионной реформы

Что произошло за день: среда, 15 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });