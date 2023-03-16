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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В Ливии исчезло примерно 2,5 тонны необогащенного урана

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что около 2,5 тонн необогащенного урана, хранившихся на объекте в Себхе в 660 км к юго-востоку от столицы Ливии Триполи, пропали. Об этом сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на данные агентства.

"В минувший вторник инспекторы по безопасности установили, что 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме концентрата урановой руды, более не находятся на задекларированном объекте в Ливии. Агентство предпримет действия, чтобы прояснить обстоятельства вывоза ядерных материалов с этого объекта", - приводит AP выдержки из заявления МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне проинформировал страны-члены организации об этой ситуации.

По данным AP, каждую тонну этих веществ – при наличии соответствующих технологий – можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, пригодных для создания атомной бомбы.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в Себхе установилось безвластие, через город проходил маршрут нелегальной миграции, и, по информации ООН, в Себхе фиксировали случаи работорговли. За последние годы город в основном контролировала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, также здесь присутствовали повстанцы из соседнего Чада.

Всего, по различным оценкам, ливийские власти накопили в правление Каддафи (1969 - 2011 годы) примерно 1 тыс. тонн уранового концентрата. В 2003 году, после вторжения США в Ирак, он раскрыл для международного сообщества информацию о наработках ядерной программы Ливии, и в 2009 году международные инспекторы вывезли последние запасы обогащенного урана из страны. Однако, по данным ООН, в 2013 году в Себхе хранили порядка 6,4 тыс. баррелей уранового концентрата.

Ливия МАГАТЭ
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