Во Франции готовят протесты из-за решения одобрить пенсионную реформу без согласия парламента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез заявил, что протестное движение должно усилиться из-за решения правительства задействовать статью 49.3 Конституции страны для одобрения пенсионной реформы.

"Применение статьи 49.3 должно вызывать ответ, соответствующий уровню презрения (правительства - ИФ) в отношении людей. Протесты и забастовки должны усилиться", - сказал Мартинез.

Между тем, по данным французских СМИ, на площади Согласия в Париже уже начали собираться люди, недовольные этим шагом со стороны властей. У многих из собравшихся в руках флаги профсоюзных организаций.

Президент Франции Эммануэль Макрон обосновал решение одобрения реформы без согласия Национального собрания тем, что в случае отказа от реформы "финансовые и экономические риски слишком велики".

После объявления премьера Элизабет Борн в парламенте в четверг о том, что правительство примет реформу без согласия Национального собрания, глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст запрос на вынесения вотума недоверия правительству.

"Это признание полного провала Эммануэля Макрона. Эта реформа - единственная реформа, которую он защищал в ходе своей президентской кампании. Мы подадим запрос на процедуру вынесения недоверия правительству", - сказала Ле Пен.

Газета Le Figaro пишет, что у депутатов есть сутки, чтобы подать запрос на соответствующую процедуру. В случае, если он будет подан, его, возможно, обсудят уже в понедельник, 20 марта, на следующей неделе. При этом подобных запросов может быть несколько, так как помимо "Национального объединения" аналогичные шаги планируют предпринять и другие оппозиционные партии. Чтобы данная инициатива стала успешной, оппозиционерам нужно будет договориться, за какой из запросов они проголосуют все вместе, отмечают СМИ.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В четверг сенат одобрил его. Своим голосованием сенаторы утвердили проект закона, согласованный накануне совместным комитетом двух парламентских палат. В ходе консультаций были устранены противоречия по ряду деталей, при этом главное положение о переходе к возрасту выхода на пенсию в 64 года сомнению не подвергалось.