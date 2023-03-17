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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Туркменистан выдвинет Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за большой вклад в дело укрепления мира и безопасности.

Он заявил об этом в Анкаре на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) как представитель страны-наблюдателя и член Совета старейшин ОТГ, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов", - сказал Бердымухамедов. Он отметил большой вклад Эрдогана в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях.

"Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения", - добавил Бердымухамедов.

Туркмения Турция Гурбангулы Бердымухамедов Реджеп Тайип Эрдоган
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