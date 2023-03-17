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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Индии изменили правила пребывания россиян по электронным туристическим визам, теперь общий срок нахождения в стране составляет не более 180 дней, сообщает посольство РФ в Индии.

"Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии представило разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, эти изменения распространяются и на уже выданные электронные визы.

Дипмиссия рекомендовала россиянам обновить ранее оформленные документы для посещения Индии.

Ранее суммарная продолжительность отдыха в Индии по электронной турвизе не ограничивалась, в стране можно было находиться более 180 дней в году. При этом срок непрерывного пребывания не изменился.

Индия РФ
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