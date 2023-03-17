Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Шри-Ланку с начала года посетили более 57 тысяч российских туристов, до конца 2023 года страна планирует принять порядка 300 тысяч граждан РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу советник посольства Шри-Ланки в РФ Чамила Джаяратна.

"В прошлом году мы приняли 725 тысяч иностранных туристов, среди которых большую долю занимали российские. Последние три месяца 2022 года Россия была на первом месте по турпотоку. И с 1 января 2023 года по сегодняшний день остается лидером, за этот период мы приняли 57,1 тыс. россиян. На втором месте Индия с 34 тысячами туристов, замыкает тройку Великобритания с 20 тысячами туристов", - рассказал он.

По словам советника, турпоток в республику по итогам года прогнозируется на уровне 1,55-2 млн человек. Доля россиян, как ожидается, составит 18-20%.

"2018 год был лучшим годом для туризма Шри-Ланки. Потому что до этого были сложные моменты, которые влияли на снижение турпотока, потом была пандемия. И когда она закончилась, то начались экономические сложности. Но последние месяцы мы видим рост и ожидаем 1,55 млн по итогам 2023 года", - пояснил Джаяратна.

Кроме того, Шри-Ланка ожидает роста турпотока из Китая, который не так давно снял антикоронавирусные ограничения.

"По нашим прогнозам, лидерами по турпотоку в 2023 году станут Россия, Индия и Китай. Также в первой пятерке Великобритания и Германия", - заключил советник.