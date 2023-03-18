В Белоруссии создана провластная политическая партия "Белая Русь"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Провластную партию "Белая Русь" учредили в Белоруссии в субботу. Решение принято на учредительном съезде партии в Минске, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики.

"Участники учредительного собрания овациями встретили решение о создании Белорусской партии "Белая Русь", - проинформировали в Совете Республики.

По информации пресс-службы Совета Республики, в учредительном съезде партии приняла участие спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"На повестке дня - создание, утверждение Устава, принятие Программы, избрание руководящего и контрольно-ревизионного органа политической партии "Белорусская партия "Белая Русь", - говорится в сообщении.

Общественное объединение "Белая Русь" было создано в ноябре 2007 года, в декабре того года его зарегистрировал Минюст республики.

На сайте объединения говорится, что работа организации "основана на ясных принципах президентского стратегического курса развития страны".

Новые условия для создания партий

В этом году в Белоруссии приняли изменения к законам о деятельности политических партий и общественных объединений, которые, в частности, предусматривают возможность ликвидации партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

Законопроект предусматривает увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 тыс. человек. Учредителями партии смогут быть лишь граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в стране и достигшие 18-летнего возраста. Оргструктуры партии должны быть созданы в каждой области и столице, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Также законопроект предусматривает снятие запрета на финансирования политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.