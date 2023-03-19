Парламентские выборы пройдут в Казахстане в воскресенье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье пройдут выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Мажилис парламента восьмого созыва, в отличие от предыдущих, будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов пройдут по партийным спискам, остальные 30% - по одномандатным округам. Всего предстоит избрать 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 по одномандатным округам.

Ранее выборы в палату проходили по пропорциональной системе: по партийным спискам. Наряду с этим в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

Все семь политических партий Казахстана представили списки своих кандидатов на выборы. Ранее Центризбирком сообщал, что в списки партий включен 281 кандидат: от демократической партии "Ак жол" - 54, от партии Amanat - 90, от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" - 25, от партии зеленых "Байтак" - 18, от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) - 19, от Народной партии Казахстана (НПК) - 52, от партии Respublica - 23.

В результате жеребьевки определено, что в избирательном бюллетене партии будут располагаться в следующем порядке: под номером 1 - Amanat, 2 - "Ауыл", 3 - Respublica, 4 - НПК, 5 - "Байтак", 6 - "Ак жол", 7 - ОСДП.

Каждой из семи партий для прохождения в парламент следует преодолеть пятипроцентный барьер (ранее порог составлял 7%). Если 5% наберет только одна партия, то в парламент автоматически попадает и следующая за ней по количеству голосов.

По всем 29 одномандатным избирательным округам, по информации ЦИК Казахстана, зарегистрировано 435 кандидатов. Из них 359 - самовыдвиженцы и 76 - от партий. Для победы кандидат-одномандатник должен набрать наибольшее количество голосов.

Парламентские выборы пройдут более чем на 10,2 тыс. избирательных участках, образованных на территории Казахстана и за рубежом. Большинство участков в день голосования будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени. После их закрытия начнется подсчет голосов.

Законодательством республики не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов состоявшимися.

ЦИК в рамках устоявшейся практики может обнародовать предварительные итоги выборов в мажилис уже на следующий день - 20 марта.

Exit-poll будут осуществлять такие организации, как исследовательский институт "Общественное мнение", Центр социальных и политических исследований "Стратегия", Институт общественной политики партии "AMANAT", Институт евразийской интеграции, Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии".

Для мониторинга избирательной кампании Центризбирком аккредитовал около 800 международных наблюдателей от 41 иностранного государства и 12 международных организаций.

В Казахстане с населением более 19,7 млн человек число избирателей превышает 12,3 млн.